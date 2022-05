Industriezahlen: Chemiebranche profitiert kurz und stark von Preisanstiegen – Prognose jedoch schlecht

Doch Engpässe in den Lieferketten und die stark steigenden Energie- und Rohstoffkosten machen ihr zu schaffen. Die Unternehmen fürchten vor allem eine Knappheit bei Gas und Öl infolge des Krieges in der Ukraine. „Vom erhofften Aufschwung nach dem Coronawinter ist nichts mehr übriggeblieben. Die Perspektiven unserer Branche sind wegen steigender Energie- und Rohstoffkosten zunehmend düster“, urteilte der Präsident des VCI, Evonik-Chef Christian Kullmann, am Dienstag.