Arbeitgeberranking 2021 Die beliebtesten Arbeitgeber für Ökonomen

Wer Wirtschaftswissenschaften studiert hat, findet in jeder Branche Arbeit. Das, was sie an der Hochschule lernen, können angehende Volkswirtinnen und Betriebswirte in den unterschiedlichsten Unternehmen anwenden, egal, ob sie in der Controllingabteilung eines Werkzeugmaschinenherstellers die Kosten im Griff behalten, im Marketing eines Autokonzerns die Verkäufe ankurbeln oder die Produktionsprozesse bei einem Kosmetikunternehmen effizienter organisieren.