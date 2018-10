Theresa May, die in Brexit-Fragen glücklose britische Premierministerin, hat in einem Punkt alles richtig gemacht. Sie hat getanzt. Vermutlich erinnern Sie sich an die etwas hölzern wirkenden Bewegungen während ihrer Afrikareise. Hat sie sich blamiert? Sicher, in den Augen einiger Internet-Spötter hätte sie es sein lassen sollen. Aber irgendjemand erhebt sich immer online. Ich finde, May hat gepunktet.