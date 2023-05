Zalando-Hauptversammlung 2023 Wie viel Dividende bringt die Zalando-Aktie?

Kelly Bennett hat im Zuge der Hauptversammlung den Vorsitz des Aufsichtsrats von Zalando übernommen. In einer herausfordernden Zeit übernimmt der Kanadier die Position. Das Unternehmen erlebt nach der Coronapandemie eine Periode reduzierten Wachstums, da seine 51 Millionen Kunden vermehrt im stationären Handel einkaufen und das Online-Shopping zurückgeht. Dies hat zum ersten großen Arbeitsplatzabbau in der Geschichte des Unternehmens geführt. Während der Pandemie expandierte das Berliner Unternehmen stark und schuf viele Arbeitsplätze, die jetzt nicht mehr benötigt werden. Hinzu kommt, dass in einer Zeit hoher Inflation und anhaltender Wirtschaftsschwäche die Kunden tendenziell weniger für Mode ausgeben. Bennett plant zusammen mit den Gründern, Zalando so umzugestalten, dass das Unternehmen nicht länger von hohen Wachstumsraten abhängig ist.