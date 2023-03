Europas größter Modehändler Zalando sucht den Weg aus der Krise – und kassiert neue Gebühren

Das hat Folgen. Am 21. Februar informierten die beiden Co-Chefs Gentz und Schneider ihre rund 17.000 Mitarbeiter in einem Brief, mehrere hundert Stellen zu streichen. „An diesem Programm werden viele Bereiche von Zalando beteiligt sein, auch auf der Ebene der Führungskräfte“, hieß es in dem Schreiben. Wie viele Arbeitsplätze genau betroffen sind, ist nach wie vor unklar, wie der Händler auf Nachfrage mitteilt. Die Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern dauerten noch an.