Sauberer Strom spielt in allen Sektoren eine entscheidende Rolle, um Netto-Null zu erreichen. Die weltweite Stromerzeugung dürfte bis 2050 um mehr als das Zweieinhalbfache steigen. Damit ist die Dekarbonisierung der Stromerzeugung die größte Chance zur Reduzierung der CO2-Emissionen. Die Internationale Energieagentur (IEA) geht in ihrer Netto-Null-Planung davon aus, dass 90 Prozent der Stromerzeugung bis 2050 aus erneuerbaren Energiequellen stammen sollten, gegenüber 25 Prozent im Jahr 2018. Wind- und Solarenergie können in vielen Ländern bereits mit der Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen oder Atomkraft konkurrieren. Ihre Kosten dürften aber noch weiter sinken, womit sie bald die billigste Möglichkeit zur Stromerzeugung werden dürften.