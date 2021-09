Elektrifizierung der Autobranche „Die Fachinformatiker werden uns aus den Händen gerissen“

Für den 42-Jährigen bedeutete der Strategieschwenk von Ford ganz konkret den Umzug von Saarlouis nach Köln. Kalandranis ist seit 16 Jahren im Unternehmen, zuletzt arbeitete er als Personalleiter am kleineren Ford-Standort Saarlouis, wo rund 5000 Menschen beschäftigt sind und den „Focus“ bauen. Nun nennt er sich Transformation- & Innovation-Manager. Die Position wurde in Köln neu geschaffen. Er arbeitet mit Rene Wolf (58) zusammen, dem Fertigungsdirektor der Ford-Werke in Köln. Wolf kennt das Unternehmen sehr genau, vor 30 Jahren fing er dort an. Vor allem auf diese beiden Manager wird es bei Ford in den kommenden zwei Jahren ankommen. „Wir sind uns der Größe der Aufgabe bewusst“, sagt Wolf.



Dass digitale Kompetenzen bei den Beschäftigten der deutschen Automobilindustrie in den vergangenen Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen haben, dürfte kein Geheimnis mehr sein. Kürzlich erst haben das Münchner Ifo-Institut und das berufliche Netzwerk LinkedIn dies in einer gemeinsamen Studie nachgewiesen.