Im Bereich der alternativen Anlagen werden einige bestehende Private-Equity-Fonds nach dem Abverkauf an den öffentlichen Märkten ihren Nettoinventarwert wahrscheinlich nach unten korrigieren. Wachstumskapitalfonds, die nach einem solchen Abverkauf an den öffentlichen Märkten aufgelegt wurden, haben dagegen in der Vergangenheit höhere Erträge erzielt als Fonds aus früheren Jahrgängen.