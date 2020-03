Übergeswapt: Enkeltrick 2.0 – Senioren, die in Aktien anlegen, brauchen besonderen Schutz

Online-Banking ist für meine Patentante ein Fremdwort. Die alte Dame zählt mit über 75 Jahren und Herzschwäche zur Covid19-Risikogruppe. Aus Angst, sich anzustecken, geht sie nicht mehr zum Supermarkt, aber eben auch nicht mehr zur Bank. Noch hat sie genug Bargeld zu Hause, um den hilfsbereiten Nachbarn Geld für den Wocheneinkauf zu geben. Doch vergangene Woche hat sie Heizöl bestellt, das dann aber bezahlt werden will. Per Überweisung. Und jetzt? Sie gehört zu den Menschen, die stets superpünktlich zahlen. Mahnfristen würde sie niemals ausreizen. Sie hat Glück, dass ihr Sohn jetzt in die Bresche springt. Doch was tut die Nachkriegsgeneration, wenn sie keine Kinder hat, die ihnen Brücken ins digitale Neuland bauen?