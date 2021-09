Heizungsaustausch Technik, Förderung, Steuer: Worauf es beim Heizungskauf ankommt

Jede vierte Heizung in Deutschland wird noch mit Öl befeuert. „Über 80 Prozent des Gebäudebestands in Deutschland ist nicht oder nur in Teilen saniert und ist damit ein wesentlicher Treiber für den CO2-Ausstoß in Deutschland“, sagt Max Viessmann, Co-Vorstandsvorsitzender der Viessmann-Gruppe, im WirtschaftsWoche-Podcast Chefgespräch. Doch politisch ist auch beim Heizen längst die Energiewende eingeleitet worden. Ältere Ölheizungen, sogenannte Konstanttemperaturkessel, müssen ausgetauscht werden, wenn sie seit mehr als 30 Jahren in Betrieb sind. Von 2026 an – so sieht es das Klimapaket der Bundesregierung vor – dürfen Hauseigentümer gar keine neuen Ölheizungen mehr einbauen. Ausnahmen bleiben allerdings auch in Zukunft möglich. Auch Viessmann hält es für nötig, „den heutigen fossilen Energieimport durch einen erneuerbaren zu ersetzen“.