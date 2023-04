Immobilienmarkt Berlin oder Bielefeld? Wo sich Wohninvestments wirklich lohnen

Dieser Trend weg von den Metropolen wird allerdings nur zum Teil durch unsere Auswertung bestätigt. So sind zwar die derzeit sichersten Städte für Wohnimmobilieninvestments Leipzig, Darmstadt und Potsdam, die sich schon in unserer Vorgängeranalyse aus dem Jahr 2021 in der Spitzengruppe befanden. Gleichzeitig sind aber eben auch die Metropolen in der Liste der attraktiven und sicheren Märkte zu finden: Alle sieben zählen in der Risikobetrachtung aktuell zu den 25 sichersten der 111 untersuchten Städte.