Insolvenzen von Projektentwicklern Die Krise der Bauträger verschärft die Wohnungsnot

Aber nicht nur Euroboden. Die ebenfalls in Düsseldorf sitzenden Projektentwickler Development Partner und Centrum sowie die Nürnberger Project Gruppe traf das Insolvenz-Aus im Juli und im August ebenfalls. Im November vergangenen Jahres hatte es die in NRW wichtige Fakt AG in Essen erwischt. Und unterhalb der überregionalen Wahrnehmung gibt es weitere Projektentwickler-Insolvenzen von regionalen Akteuren der Branche wie der vor allem in Norddeutschland tätigen NB-Grundbesitz-Gruppe im Hamburg.