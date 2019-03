Maklergebühren Wie Makler in Europa ihr Geld verdienen

Don Willems arbeitet seit 2003 als Makler für die Agentur VeTeBe in Venlo. Vorher war er Bauingenieur bei einer Wohnungsbaugesellschaft und hat Gutachten für Wohnungsprojekte erstellt. Ein bis zwei Prozent Provision bekommen Makler in den Niederlanden. „Wer früher in Holland Makler werden wollte, der musste einer der drei großen niederländischen Maklervereinigungen angehören und eine Gutachterausbildung haben“, erklärt er, „doch vor zehn Jahren wurde diese Regelung abgeschafft“. Nun kann jeder Häuser und Wohnungen vermitteln, wie in Deutschland auch. Doch wer den Makler bestellt, der muss ihn bezahlen. So will es das niederländische Gesetz.