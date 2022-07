Chinas Boykott gegen Australien „Das chinesische Selbstvertrauen hat ein neues Level erreicht“

Was kann Deutschland von Australien lernen, wenn es um den Umgang mit China geht?

Was China anbelangt, ist eines klar: Wir mögen zwar höchst besorgt sein über Xi Jinpings aggressives Auftreten in der Welt. Aber wir müssen mit China leben. Deutschland sollte sich bestimmt nicht am Mangel an diplomatischer Finesse auf australischer Seite ein Vorbild nehmen. Im Umgang mit China ist eine diskrete Diplomatie vonnöten. Man muss Peking signalisieren: Unsere Absicht ist nicht, euch zu bloßzustellen oder Aufruhr bei euch zuhause zu verursachen. Das hat die kürzlich abgewählte australische Regierung nicht beherzigt. Sie ist ungeschickt und lautstark aufgetreten. Das hat uns eine viel größere Aufmerksamkeit von China eingebracht als nötig gewesen wäre. Wirtschaftlich gesehen ist die Diversifizierung der Wirtschaft das Mittel, sich nicht in Abhängigkeit zu bringen. Es geht gar nicht so sehr um ein Abkoppeln, es geht darum, über Alternativen zu verfügen. Der Fokus liegt bei uns jetzt auch stark auf Indien, das seine Wirtschaft zwar nur sehr langsam öffnet, aber ein riesiges Potenzial hat.



