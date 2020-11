Pandemie Gewaltsame Proteste gegen Corona-Maßnahmen in Spanien und Italien

In Spanien und in Italien ist es die zweite Nacht in Folge zu gewaltsamen Protesten gegen die Einschränkungen des öffentlichen Lebens wegen der Corona-Pandemie gekommen. Hunderte protestierten im Stadtkern Roms am Samstagabend. Nachdem aus der Menge Flaschen und Feuerwerkskörper geworfen wurden, löste die Polizei die Versammlung mit Schlagstöcken auf.