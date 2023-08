Bertelsmann-Studie: Viele Jugendliche schauen wieder mit Zuversicht nach vorn

Gut die Hälfte der Jugendlichen in Deutschland blickt optimistischer nach vorn als noch vor einem Jahr. Rund 52 Prozent der 12- bis 18-Jährigen geben an, dass ihre persönliche Zukunft in drei Jahren besser sein werde als jetzt, wie am Donnerstag aus einer Studie des Liz Mohn Centers der Bertelsmann Stiftung hervorgeht. Im vorigen Jahr waren dies nur 43 Prozent.