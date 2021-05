Corona-Mutationen Wie gefährlich sind die Corona-Mutationen wirklich?

Auch in Deutschland wurden bereits erste Fälle mit der indischen SARS-CoV-2-Virusvariante B.1.617 gemeldet. Während die britische, südafrikanische und brasilianische Mutation von der WHO als „Variant of Concern“, also als besorgniserregend eingestuft wurden, steht die indische Mutation bisher nur unter Beobachtung. Sie wird von der WHO somit als „Variant of Interest“ bezeichnet.