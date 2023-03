Elektronische Patientenakte „Bisher haben wir bei Patientendaten nur die Risiken, aber kaum einen Vorteil”

Wie steht es um die Nutzung der Gesundheitsdaten in der Medizin- oder Pharmaforschung?

Die Versorgung kann sicherer und besser werden, wenn diese Daten unter bestimmten Voraussetzungen der dem Gemeinwohl dienlichen Wissenschaft zugänglich gemacht werden. Sie müssten pseudonymisiert sein, dürfen also nicht mit dem Namen oder andere identifizierbare Daten einer Person verbunden sein. Die Forschung an Krebstherapien ist beispielsweise im Interesse der gesamten Bevölkerung. Sie kann auch wiederum konkret jenen helfen, deren Daten verschlüsselt in die Forschung geflossen sind, etwa durch Hinweise auf neue Entwicklungen in Diagnostik und Therapie.



