Deutschlands Wirtschaft Lieferengpässe: Ein Amalgam für Stagflation

Allerdings ist zu bezweifeln, dass die Unternehmer in großem Umfang nach diesem Muster handeln. Denn sie müssten fürchten, angesichts mangelnder Lieferpünktlichkeit in Zukunft weniger Aufträge zu erhalten. Daher dürfte ein anderer Grund für die Lücke zwischen Aufträgen und Produktion maßgeblich sein: Die Unternehmen kämpfen gegen Lieferengpässe. So klagen 45 Prozent der von ifo befragten Unternehmen derzeit über Engpässe bei Vorprodukten. So groß waren die Nachschubprobleme noch nie seit der Wiedervereinigung.