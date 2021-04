Weltwirtschaft Auf dem Weg in die Stagflation

Die Rückkehr der Inflation wird schwerwiegende wirtschaftliche und finanzielle Folgen haben. Die Welt tritt dann in eine Phase der makroökonomischen Instabilität. Der säkulare Bullenmarkt im Bereich der Anleihen wird sich seinem Ende zuneigen, steigende nominale und reale Anleiherenditen lassen die Schulden dann zunehmend untragbar werden und die Aktienmärkte abstürzen. Am Ende des Prozesses könnte die Welt in die Stagflation rutschen – so wie in den 1970er Jahren.



Mehr zum Thema: Die Kosten der Lebenshaltung steigen, wahrscheinlich sogar längerfristig. Die Weltwirtschaft steht vor einer langen Phase mit höherer Inflation. Die Gründe dafür sind nicht nur in den Pandemie-Lockdowns zu suchen.