Privatbank: M.M. Warburg verkauft Hypothekenbank an Münchener Hyp

Die Hamburger Privatbank M.M. Warburg setzt den Verkauf von Randbereichen fort. Der Immobilienfinanzierer M.M. Warburg & Co Hypothekenbank sei an den Konkurrenten Münchener Hyp verkauft worden, teilte die Warburg Hypothekenbank am Donnerstag mit. „Es ist beabsichtigt, die Warburg Hypothekenbank in den nächsten Monaten auf die Münchener Hyp zu verschmelzen“, hieß es in der Mitteilung.