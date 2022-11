Disney Warum der alte Chef zurückkehrt

Der studierte Mikrobiologe kannte sich zwar mit den Disney Themenparks aus, deren Geschäft er maßgeblich aufgebaut hatte. Aber mit dem sogenannten Talent, also den Kreativen, kam er nicht zurecht. Schlagzeilen machte seine Fehde mit Scarlett Johansson. Der Weltstar hatte Disney verklagt, weil der Film „Black Widow“ zeitgleich in den Kinos und auf dem Streamingportal Disney+ gestartet wurde. Dadurch, so Johansson, seien ihr Millionen an Einnahmen entgangen, weil ihre Entlohnung stark an die Kino-Verkäufe gekoppelt war. Man einigte sich außergerichtlich.