Sportartikelhersteller Adidas und Vorstandschef Rorsted gehen getrennte Wege

Das Unternehmen musste in diesem Jahr bereits zwei Mal seine Prognose nach unten korrigieren. Konkurrent Puma konnte seine Annahmen dagegen sogar nach oben schrauben. Unter Anlegern soll das Grummeln unüberhörbar geworden sein, weil auch die Adidas-Aktie immer wieder stark unter Druck geraten war. Rorsted war zeitweise wegen seines Führungsstils auch intern in die Kritik geraten. Noch 2019 hatte ihn das „manager-magazin“ zum Manager des Jahres in Deutschland gekürt. Sowohl der Aufsichtsrat als auch Rorsted sprachen am Montag von einem „Neuanfang“, der nun möglich werde.