Verbraucherschutz: Das ist Europas „New Deal for Consumers“

Nein, es ist wirklich keine Kleinigkeit. Und so soll es auch nicht klingen. Mit dem „New Deal for Consumers“, einer sprachlichen Anlehnung an den „Great new Deal“ des Amerikanischen Präsidenten Franklin D. Roosevelt, mit dem er in den 1930er Jahren das Land aus der großen Wirtschafts-Depression holte, plant die EU-Kommission einige grundlegende Änderungen für Europas Verbraucher. Das Gesetzespaket soll sie beim Einkaufen im Internet künftig endlich besser schützen und vor Betrug bewahren. Schon im März dieses Jahres hatten sich EU-Parlament und Rat auf die Eckpunkte der Reform geeinigt. Die endgültige Verabschiedung steht allerdings erst in diesen Tagen an. Und auch wenn die deutsche Regierung für sich in Anspruch nimmt, entscheidend zu mehr Verbraucherschutz in Europa beigetragen zu haben – bis das ganze hierzulande gilt, dürfte es noch dauern.