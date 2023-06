Schwedischer Zulieferer: Autoliv streicht 8000 Stellen und schließt Standorte

Radikalkur beim schwedischen Zulieferer Autoliv: Der weltgrößte Hersteller von Sicherheitsgurten und Airbags streicht wegen gestiegener Kosten 8000 Stellen und schließt mehrere Standorte in Europa. Circa 6000 Arbeitsplätze fallen in der Produktion weg, bis zu 2000 Stellen sollen in indirekten Bereichen gestrichen werden, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.