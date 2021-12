EZB vs. Fed Warum der US-Dollar steigt – und was das für Anleger heißt

Der Dollar hat gegenüber dem Euro in den vergangenen Monaten deutlich an Wert gewonnen. Für einen Euro müssen US-Anleger derzeit nur 1,13 Dollar bezahlen. Im Sommer waren es zeitweise zehn US-Cent mehr. Mittelbar ist diese Entwicklung eine Folge der Geldpolitik. So legen viele Investoren ihr Geld jetzt lieber in den USA an, wo es schon heute mehr Zinsen abwirft als in vielen Ländern der Eurozone. Die Rendite von US-Staatsanleihen mit zehn Jahren Laufzeit beträgt momentan 1,44 Prozent – die von zehnjährigen deutschen Bundesanleihen liegt bei minus 0,36 Prozent.