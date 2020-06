Es ist jetzt an der Zeit, dass wir dringend unsere Herangehensweise ändern. Weniger Bürokratie und Ideologie, dafür Schnelligkeit und Pragmatismus. Bei Startups gibt es den Leitsatz: better done than perfect.



Viele Studenten überlegen derzeit, noch ein paar Semester dranzuhängen – statt sich auf dem schwierigen Arbeitsmarkt zu versuchen. Schließlich entscheidet der Master über Einstiegsgehalt und Beförderungen. Aber auch der Bachelor bringt Vorteile, selbst in der Coronakrise.