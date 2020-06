So oder so ähnlich sind auch Ratepay, das ich mitgegründet habe, oder das von Tamaz Georgadze mitgegründete Raisin entstanden. Wir haben uns mit unseren Co-Gründern zusammengetan, die unterschiedliche Stärken eingebracht haben, aber gemeinsame Werte: In was für einem Unternehmen möchten wir arbeiten? Was möchten wir anders machen als im Großkonzern?