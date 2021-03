Basiseffekte und eine aufgestaute Nachfrage, die in manchen Bereichen auf ein eingeschränktes Angebot trifft, werden in den nächsten Monaten zu einem Inflationsanstieg führen. Die Preisentwicklung in den Sektoren Transport, Lebensmittel und Halbleiter legt nahe, dass bereits Teile der Wirtschaft von dieser Entwicklung erfasst wurden. Dieser Inflationsanstieg sollte jedoch nicht als Beginn einer Entwicklung hin zu hohen Inflationsraten über die nächsten Monate hinaus interpretiert werden. Kurzfristig sind die Kapazitätsauslastungen in den meisten Ländern noch zu niedrig, um inflationäre Tendenzen anzuheizen. Mittelfristig werden unter anderem die Digitalisierung und die demografischen Entwicklungen weiterhin den Anstieg der Inflation begrenzen.