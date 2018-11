IHK-Studie Binnenschiffe – in 15 Jahren ohne Kapitän

Die Kammern haben deshalb ein Projekt angestoßen, damit in Zukunft Schiffe ohne einen Kapitän am Ruder auf Flüssen und Kanälen fahren, sich selbstständig in Schleusen einfädeln und in Häfen anlegen können. „Wir haben das konkrete Ziel, in 15 Jahren autonom fahrende Binnenschiffe auf unseren Wasserstraßen zu sehen“, sagte Hamann am Mittwoch bei der Vorstellung einer Machbarkeitsstudie in Duisburg.