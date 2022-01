Staudamm-Bruch in Brasilien 1200 statt sieben Geschädigte klagen: Massiver Rückschlag für den TÜV Süd

Mehr noch: Ein inzwischen im Auftrag der brasilianischen Staatsanwaltschaft erstellter Prüfbericht des Forschungsinstituts „International Centre for Numerical Methode in Engineering“ (CIMNE) an der renommierten Technischen Universität von Barcelona kam am 6. Oktober sogar zu dem Schluss, dass eine von der brasilianischen TÜV-Tochter TSB beaufsichtigte Bohrung am Unglückstag Auslöser für den Dammbruch war. „Die durchgeführten Analysen konnten keine anderen Verflüssigungsauslöser identifizieren“, heißt es wörtlich. Die von den TÜV-Anwälten bisher ins Spiel gebrachten Erschütterungen durch Baufahrzeuge, Beben oder vom Betreiberkonzern Vale verantwortete Sprengungen in der Nähe des Damms schließt das CIMNE als Ursachen aus.