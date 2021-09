Energie Kohle löst Windkraft als wichtigste Quelle für Stromerzeugung ab

Die Bundesregierung hat den Weg Deutschlands zu Klimaneutralität bis Mitte des Jahrhunderts im Klimaschutzgesetz verankert. Demnach soll der Ausstoß von Treibhausgasen wie CO2 bis 2030 um 65 Prozent gegenüber 1990 verringert werden, bis 2040 um mindestens 88 Prozent. 2045 soll Europas größte Volkswirtschaft Klimaneutralität erreichen, also nur noch so viele Treibhausgase ausstoßen wie wieder gebunden werden können.



Mehr zum Thema: Die Gaspreise sind rekordverdächtig hoch, die Speicher in Europa leer. Ist der Markt schuld oder Moskaus Machtkalkül? Einerlei. Im Kampf um die jetzt fertig gestellte Pipeline Nord Stream 2 könnte es für Gazprom kaum besser laufen.