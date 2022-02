Novavax-Impfstoff Spritze für Impfskeptiker – die ersten Dosen treffen ein

Insgesamt kann Novavax dafür sorgen, dass die derzeit arg schwächelnde Impfkampagne in Deutschland einen Schub bekommt – wenn auch nur einen überschaubaren. So geht Pharma-Experte Markus Manns, Fondsmanager bei Union Investment, davon aus, dass der Einsatz von Nuvaxovid die Impfquote in Deutschland „um zwei bis drei Prozentpunkte steigern“ könnte. Nicht ganz so optimistisch ist Elmar Kraus, Pharma-Analyst bei der DZ Bank: „Im Frühjahr und bei den geplanten Lockerungen wird die Impfbereitschaft nachlassen. Das bekommt auch Novavax zu spüren.“