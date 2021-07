Start-up-Szene: So ziehen Gründer weitere Gründer nach

Unter bestimmten Voraussetzungen gedeihen solche Keimzellen besonders gut. Entscheidend ist die Einstellung der Gründungsteams: Wollen sie überhaupt Multiplikatoren sein? Und was tun sie dafür, wenn auch unbewusst? „In den Start-ups, die ein Schwungrad in Gang setzen, sind es meist nicht die Gründer allein, die die Dinge vorantreiben“, beobachtet der Investor. Es gebe eine starke zweite und dritte Reihe an Mitarbeitern, so Poensgen: „Die greifen sich bestimmte Herausforderungen, bekämpfen sie alleine und unabhängig und übernehmen damit schnell viel Verantwortung.“