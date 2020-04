Aktuellen Schätzungen zufolge dürften die Staatsschulden im Verhältnis zum BIP in weiten Teilen Europas und den USA bis 2021 um 15 bis 25 Prozentpunkte höher liegen als noch Ende 2019. So prognostizieren wir für Deutschland einen Anstieg des Schuldenstands gegenüber dem BIP von 60 Prozent im Jahr 2019 auf 71 Prozent in diesem und im kommenden Jahr. Regierungen und Zentralbanken stehen drei wesentliche Mittel zur Verfügung, um die Schuldenlast zu reduzieren: Finanzrepression, Steuererhöhungen und eine geringfügige Inflationserhöhung. Unserer Ansicht nach sollten sich die Anleger auf den kombinierten Einsatz all dieser Mittel vorbereiten.