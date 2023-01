Deutsche Waffenlieferungen Das kann der Kampfpanzer Leopard 2

Wann und von wem gebaut?

Der Leopard 2 wird seit 1978 von dem deutschen Rüstungsunternehmen Krauss-Maffei Wegmann in Serie gebaut und ist der Nachfolger des Leopard 1. In der Folge des Kosovokrieges kam er erstmals bei KFOR zum Einsatz. In der langen Produktionszeit entstand eine Vielzahl von Varianten des Leopard 2, mit optionalen Nachrüstmöglichkeiten und Spezifikationen für ausländische Abnehmer.