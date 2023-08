Filmindustrie: Scholz will spätestens 2024 über Filmförderung entscheiden

Bundeskanzler Olaf Scholz will das milliardenschwere Geschäft mit Film- und TV-Produktionen in Deutschland halten. „Wir werden spätestens im Laufe des nächsten Jahres weitreichende Entscheidungen für die Zukunft treffen“, sagte Scholz am Dienstag bei einem Besuch in den Filmstudios Babelsberg.