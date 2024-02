Dramatischer ist der zweite Riss: Die Dissonanz zwischen Frankreich und Deutschland ist für Europa bedrohlich geworden. Da läuft schon lange wenig synchron, wenig abgestimmt, nun auch gegeneinander. Was nicht nur an dem französischen Präsidenten liegt, dessen Vorstöße bei anderen, etwa europapolitischen Themen in Deutschland nicht erwidert oder abgeblockt werden. Oder sie haben in etwa eine Resonanz wie ein Schwarzes Loch im Weltall.