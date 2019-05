Deutsches Flugtaxi-Start-up Volocopter will noch in diesem Jahr abheben

Ganz ohne Gegenwind dürften sich die Pläne der Luftfahrt-Pioniere allerdings nicht umsetzen lassen: Heute schon protestieren Anwohner gegen neue Startbahnen – künftig dürften Flugplätze mitten in der Stadt ähnliche Debatten auslösen. Volocopter-Gründer Reuter gibt sich optimistisch: „Der Volocopter ist extrem sicher“, sagt er, „und er ist extrem leise.“ In 75 Metern Distanz sei das Geräusch der Rotoren nur noch so laut wie das eines herkömmlichen Hubschraubers, der 500 Meter weit weg sei.



Die Pilotversuche in der Stadt sollen helfen, Akzeptanz für das neue Verkehrsmittel zu schaffen, hofft Reuter. Aber auch die Behörden gilt es noch zu überzeugen. Geklärt werden müsse zudem, wie sich Flugtaxis in das Luftraummanagement integrieren ließen, sagt Reuter. In ein paar Jahren seien schließlich auch Transportdrohnen über den Städten unterwegs, die den bemannten Fliegern nicht in die Quere kommen dürfen.