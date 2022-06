Hier setzt DALL-E 2 an, eine revolutionäre neue künstliche Intelligenz von OpenAI, dem auf KI spezialisierten Unternehmen aus San Francisco. DALL-E 2 funktioniert sehr einfach: Nutzer tippen einen beliebigen Satz in ein Textfeld ein, und schon generiert die künstliche Intelligenz mehrere Bildvarianten. „Ein Waschbär-Astronaut, der von den Sternen träumt und in dessen Visier sich der Kosmos spiegelt“. „Eine Katze mit einem Perlohrring im Stil von Johannes Vermeer“. „Ein alter Mann feiert seinen Geburtstag alleine im Stil von Caspar David Friedrich“. In kürzester Zeit bietet der Algorithmus künstlich erzeugte Bilder für so gut wie jede Eingabe an – der Fantasie sind keine Grenzen genutzt, und die künstliche Intelligenz urteilt nicht über die Kreativität der Nutzer. Das disruptive Potenzial dieser Technologie liegt auf der Hand: Wer braucht noch Bilddatenbanken, wenn die KI ein einzigartiges Bild maßschneidern kann? Wer braucht noch Designer, wenn die KI Bilder erzeugt, die einzigartig sind?