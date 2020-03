Coronavirus Wo die Menschen trotz Corona noch auf den Straßen unterwegs sind

Lag die Staugefahr etwa in München am Mittwoch den 11. März sowohl vormittags als auch nachmittags noch weitgehend auf Normalniveau, bot sich schon am darauffolgenden Dienstag den 16. März ein komplett anderes Bild. Die Staugefahr war den TomTom-Daten zufolge plötzlich nur noch so hoch wie an einem typischen Samstag oder Sonntag. Bayern hat inzwischen nach Nordrhein-Westfalen die zweithöchste Zahl Covid-19-Fälle. Ein ähnlich klares Bild ergibt der Blick auf Düsseldorf – und in abgeschwächter Form auch auf Stuttgart und Berlin. Deutlich weniger in den eigenen vier Wänden schienen vergangene Woche Menschen im Osten zu sein. Ein Blick auf die Staugefahr in Dresden zeigt demnach kaum einen Rückgang während der Woche.