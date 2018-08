Fluglinien Flugpannen kosten die Airlines über eine Milliarde Euro

Zum einen ist die Zahl der Problemflüge laut EUclaim 2018 deutlich höher als im Vorjahr und im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Es gab auf den Verbindungen von und zu deutschen Landeplätzen fast drei Viertel mehr Annullierungen. „Die Zahl der starken Verspätungen stieg um die Hälfte.“ So startete im Juni an Deutschlands größtem Flughafen in Frankfurt mehr als jede zweite Maschine mindestens 15 Minuten nach Plan. Am notorisch unpünktlichen Airport London-Heathrow gab es nur halb so viele Verzögerungen.