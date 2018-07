Für die schlechten Zahlen sorgten Pleiten, Pech und Selbstüberschätzung der Fluggesellschaften. „Das ganze System steht unter Druck“, erklärte Lufthansa-Finanzvorstand Ulrik Svensson, als er am Dienstag die Bilanz seines Unternehmens für das erste Halbjahr vorstellte. Doch anders als während eines Flugs, bei dem Turbulenzen oft unverhofft auftreten, kamen diese Probleme mit Ansage.



Wie es so weit kommen konnte



Es begann ganz harmlos im Herbst 2016. Damals beschloss Lufthansa-Chef Carsten Spohr die schrittweise Übernahme der strauchelnden Air Berlin. Mit deren Flugrechten und Jets, so der Plan, sollte die Kranichlinie die wichtigsten Flughäfen in Deutschland leichter gegen aggressive Wettbewerber wie Ryanair und Easyjet verteidigen.