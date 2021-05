Zusammen mit Screenshots als Nachweis ihrer Werbung auf besagten Seiten werden die Unternehmen jeweils auf Twitter angeschrieben und gebeten, ihre programmatisch ausgelieferte Display-Werbung zu überprüfen. Zur automatisierten Auslieferung von Online-Werbung auf unerwünschte Seiten kommt es, wenn sogenannte „Blacklists“ nicht sorgfältig gepflegt werden, die extremistische und rassistische Seiten ausschließen sollen. Häufig wurde festgestellt, dass Blacklists zur Weiterverarbeitung im Google Display Network zwar geliefert, von Google jedoch nicht angewendet wurden. Zudem ist es für Breitbart & Co ein Leichtes, sich durch Veränderungen an ihrer Absenderidentifizierung zu tarnen und auf diese Weise Werbeeinnahmen abzugreifen. Experten nennen dies „Dark Pooling“. Mangelnde Kompetenz auf Seiten vieler Onlineagenturen rundet das Spektrum an Ursachen ab.