Ausbildungsmarkt Azubis kommen besser durch die Krise

Annina Hering, Arbeitsmarktökonomin bei Indeed, hat die Zahlen von März bis Anfang Juli 2020 bei Indeed ausgewertet. Sie deutet sie so: „Das Ausbildungsjahr beginnt immer im Spätsommer. Unternehmen können die Einstellung von Azubis anders als bei anderen Mitarbeitern nicht um zwei oder drei Monate aufschieben.“ Hinzu komme, dass Azubis schon vor der Coronakrise in manchen Branchen schwer zu finden waren. Was aber, wenn es in drei Jahren wieder gut läuft, man aber keine eigenen Fachkräfte ausgebildet hat? „Wenn ich in die Zukunft investieren möchte, sollte ich nicht ein Jahr aussetzen, sonst fehlen in drei Jahren die Fachkräfte“, sagt Hering.