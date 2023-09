Dow Jones, S&P 500, Nasdaq: Preisdruck in den USA lässt nach – Indizes liegen im Plus

Angesichts des nachlassenden Preisdrucks sind die Anleger an der Wall Street am Freitag wieder risikofreudiger geworden. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gewann im frühen Handel 0,4 Prozent auf 33,785 Punkte, der breiter gefasste S&P 500 stieg um 0,6 Prozent auf 4326 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq zog um ein Prozent auf 13.333 Punkte an.