Die Reichsten der Reichen Die beeindruckende Konstanz von Gates und Buffett

Und doch gibt es in all den Jahren auch beeindruckende Konstanz: Bill Gates und Warren Buffett halten sich seit 1996 immer in den Top Ten. Während Buffett sein Vermögen relativ stetig vermehrt und nur kurze Dellen verzeichnet, etwa in der Finanzkrise, musste Gates das Platzen der New-Economy-Blase über Jahre verarbeiten.



