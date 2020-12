Wegen mangelhafter Prüfnorm Experten warnen: FFP2-Masken teilweise unsicher

Dass FFP2-Masken zu viele Viren durchlassen, ist laut Weiß kein generelles Problem. „Es gibt hervorragende Masken, die wirklich einen tollen Schutz bieten, auch was kleine Partikel angeht. Würde man die in den Krankenhäusern einsetzten, hätten wir dort eine andere Situation“, sagt der Ingenieur. Inzwischen biete Palas daher in der Region Karlsruhe Kliniken sogar an, ihre Masken kostenlos zu testen. Neuerdings melden sich aber auch Apotheken bei ihm, die Gewissheit suchen.