Wo die deutsche Innovationspolitik stockt

Bei der digitalen Bildung beobachten Harhoff und seine Kollegen seit Jahren eine Spaltung: In der beruflichen Bildung werden digitale Lehrinhalte relativ schnell aufgenommen und oft praxisnah umgesetzt. Harhoff würde hier als Schulnote eine 2 aufschreiben. An den Hochschulen, bei der Weiterbildung oder an Grundschulen und Gymnasien läuft es dagegen schleppend. Harhoffs Zensur in diesen Bereichen: Eine 4 oder schlechter.