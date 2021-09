Metallindustrie: IG Metall will bei nächsten Tarifverhandlungen höhere Inflation einbeziehen

Die IG Metall will die steigende Inflation bei den nächsten Tarifverhandlungen berücksichtigen. „Die nächste Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie ist im Herbst 2022, und dabei werden wir sicher das Thema Entgeltentwicklung fest in den Blick nehmen“, sagte der Chef der Gewerkschaft, Jörg Hofmann, der „Wirtschaftswoche“.